ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
512
Час на прочитання
2 хв

Літак Трампа першим приземлився на Алясці

Очікується, що Трамп особисто привітає Путіна після прибуття російського лідера.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Літак президента США Дональда Трампа першим прибув на авіабазу Елмендорф в Анкориджі на Алясці, де 15 серпня повинен відбутися саміт американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Трамп особисто привітає Путіна після прибуття російського лідера. Це буде перша зустріч президентів США та Росії після повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Як повідомляють російські пропагандисти, літак Іл-96, яким летить президент держави-агресорки, нещодавно увімкнув транспондер і пролітає над Аляскою: близько 22:00 має бути на місці.

Іл-96 летить без зазначення місць вильоту та призначення й наразі є найвідстежуванішим літаком у світі.

Як повідомляє CNN, на злітній смузі авіабази Елмендорф підготовлено сцену для прибуття президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Для лідерів розстелили червону доріжку у формі літери L, щоб вони могли спуститися до платформи з написом «АЛЯСКА 2025».

Найбільшою особливістю є те, що поруч з червоною доріжкою вишикувалися чотири винищувачі F-22 Raptor.

Серед обов’язків авіаційних ескадрилей в Ельмендорфі є перехоплення російських літаків, які наважуються вторгнутися в американський повітряний простір.

Нагадаємо, раніше речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Путін прилетить до американського міста Анкоридж на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, рівно об 11 годині за місцевим часом (о 22 годині за Києвом).

Він запевнив, що російський президент не запізниться на зустріч і додав, що під час чотиригодинного перельоту до Анкориджа він буде перечитувати тези щодо всієї проблематики переговорів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie