Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Літак президента США Дональда Трампа першим прибув на авіабазу Елмендорф в Анкориджі на Алясці, де 15 серпня повинен відбутися саміт американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Трамп особисто привітає Путіна після прибуття російського лідера. Це буде перша зустріч президентів США та Росії після повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Як повідомляють російські пропагандисти, літак Іл-96, яким летить президент держави-агресорки, нещодавно увімкнув транспондер і пролітає над Аляскою: близько 22:00 має бути на місці.

Іл-96 летить без зазначення місць вильоту та призначення й наразі є найвідстежуванішим літаком у світі.

Як повідомляє CNN, на злітній смузі авіабази Елмендорф підготовлено сцену для прибуття президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Для лідерів розстелили червону доріжку у формі літери L, щоб вони могли спуститися до платформи з написом «АЛЯСКА 2025».

Найбільшою особливістю є те, що поруч з червоною доріжкою вишикувалися чотири винищувачі F-22 Raptor.

Серед обов’язків авіаційних ескадрилей в Ельмендорфі є перехоплення російських літаків, які наважуються вторгнутися в американський повітряний простір.

Нагадаємо, раніше речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Путін прилетить до американського міста Анкоридж на Алясці у п’ятницю, 15 серпня, рівно об 11 годині за місцевим часом (о 22 годині за Києвом).

Він запевнив, що російський президент не запізниться на зустріч і додав, що під час чотиригодинного перельоту до Анкориджа він буде перечитувати тези щодо всієї проблематики переговорів.