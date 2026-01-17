Літак Turkish Airlines екстрено сів у Барселоні через "бомбу"

Turkish Airlines / © Tripway.com

Літак Turkish Airlines, який виконував рейс з Істамбулу до Барселони, здійснив екстрену посадку після того, як у назві Wi-Fi одного з пасажирів було помічено нібито «бомбову загрозу».

Про це пише видання People.

Про це повідомив старший віцепрезидент з комунікацій компанії Turkish Airlines Ях’я Юстюн у своєму акаунті X (колишній Twitter).

За даними авіакомпанії, інцидент стався 15 січня під час рейсу TK1853, що вилетів з Істамбулу близько 9:00 ранку за місцевим часом. Коли Airbus A321 наближався до аеропорту Барселони імені Жозепа Таррадельяса, літак двічі здійснив коло над східним узбережжям Іспанії, очікуючи на посадку.

Юстюн повідомив, що під час наближення до аеропорту було виявлено, що один із пасажирів увімкнув точку доступу до інтернету на борту і назвав її так, що в мережі містилася «бомбова загроза». У відповідь екіпаж негайно застосував усі процедури безпеки відповідно до протоколів авіаційної безпеки.

Після посадки літака компетентні служби провели ретельний огляд судна в межах міжнародних правил авіаційної безпеки. За результатами перевірки, жодних небезпечних предметів або вибухівки знайдено не було, і сигнал тривоги було деактивовано.

Юстюн додав, що авіакомпанія ініціювала заходи для ідентифікації пасажира, який створив фальшиву загрозу, а також для початку правового процесу проти нього. Повернення літака до Істамбулу буде здійснене після посадки нового комплекту пасажирів.

Представники Іспанської цивільної гвардії підтвердили, що під час ретельного обшуку літака нічого підозрілого не виявлено, а поліція розпочала розслідування, щоб встановити особу, яка поширила хибну інформацію.

Інцидент не спричинив постраждалих серед пасажирів або екіпажу, проте змусив застосувати стандартні процедури безпеки та тимчасово затримав рейс.

