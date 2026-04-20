На місці катастрофи / © Associated Press

Легкомоторний літак розбився у дворі житлового будинку в Тампе (штат Флорида), одна людина не вижила.

Про це повідомив телеканал CBS News.

Літак Cessna впав о 08:35 за місцевим часом у дворі житлового будинку. На ділянці сталася пожежа, будівля зазнала незначних пошкоджень. Причина катастрофи невідома. На борту був тільки пілот, він загинув.

«Після прибуття на місце слідчий документував місце події та огляд літака. Потім літак буде переміщений до сховища для подальшого дослідження», — йдеться в заяві Національної ради з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, літак польських авіаліній LOT, який вилетів із Варшави до Стамбула, вдарила блискавка. Інцидент трапився за кілька хвилин після злету. Пілоти повернули літак до аеропорту імені Шопена.