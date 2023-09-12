Літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку посеред поля: що сталося, фото, відео

Літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку неподалік від Новосибірська 12 вересня. Авіасудно з 170 людьми на борту летіло із Сочі до Омська, однак екстрено сіло просто посеред пшеничного поля, перед тим подавши сигнал тривоги.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та Телеграм-канали.

Літак "Уральських авіаліній" Airbus A320 вирушив із Сочі до Омська, однак змушений був здійснити екстрену посадку у пшеничному полі в районі села Кам'янки недалеко від Новосибірська. На борту літака перебували 170 осіб (з них 23 дитини).

Перед посадкою літак подавав сигнал тривоги через відмову гідросистеми. Після цього судно мало сісти в аеропорту Новосибірська, однак незабаром зникло з радарів. Згодом стало відомо, що літак приземлився просто посеред пшеничного поля в районі села Кам'янки Новосибірської області.

Літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку 12 вересня / Фото з російських Телеграм-каналів

Під час посадки літак залишився цілим. Росіяни стверджують, що займання не було, однак на фото й відео з місця події видно чорну кіптяву біля крила.

Літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку 12 вересня / Фото з російських Телеграм-каналів

Російський літак здійснив аварійну посадку посеред поля біля Новосибірська

Під час інциденту ніхто не постраждав. Усіх пасажирів евакуювали з літака за допомогою надувних трапів та відвезли до місцевого будинку культури.

Новосибірський слідчий відділ на транспорті порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку 12 вересня / Фото з російських Телеграм-каналів

Літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку 12 вересня / Фото з російських Телеграм-каналів

Літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку 12 вересня / Фото з російських Телеграм-каналів

Літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійну посадку 12 вересня / Фото з російських Телеграм-каналів

До слова, влітку пасажирський літак авіакомпанії Air India, що летів із Делі до Сан-Франциско, змушений був здійснити екстрену посадку у російському Магадані через проблеми з двигуном. На борту перебували 216 пасажирів та 16 членів екіпажу.

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