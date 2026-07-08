Літак впав у море з висоти 10 км: що встиг повідомити пілот перед катастрофою

Літак впав у море поблизу Пакістану

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Вантажний літак із п’ятьма членами екіпажу на борту раптово зник з радарів над Аравійським морем під час виконання регулярного рейсу з Об’єднаних Арабських Еміратів до Пакистану. Перед катастрофічним падінням з висоти понад десять кілометрів екіпаж встиг повідомити про серйозні технічні проблеми з навігаційною системою та критичну втрату контролю над управлінням.

Про це пише Daily Star.

Останні слова пілота та відмова систем

Повітряне судно приватної пакистанської авіакомпанії K2 Airways виконувало плановий вантажний маршрут із міста Шарджа до Карачі. У вівторок, 7 липня, о 21:18 за місцевим часом пілоти екстрено зв’язалися з диспетчерами та доповіли про збій у роботі навігаційного обладнання. Центр управління повітряним рухом оперативно відреагував на запит і надав екіпажу необхідні інструкції для стабілізації курсу.

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«Вантажний рейс B 737 авіакомпанії K2 Airways, що прямував із Шарджі до Карачі, повідомив про проблему з навігаційною системою та був негайно скерований Карачським центром управління», — йдеться в офіційній заяві Управління аеропортів Пакистану.

Проте ситуація на борту стрімко виходила з-під контролю екіпажу. Останнє передане повідомлення від пілота містило ключову фразу з трьох слів англійською мовою: «rolling or floating» (крениться або ширяє).

Авіаційні експерти пояснюють, що термін «крен» зазвичай описує нахил літака з боку в бік. Хоча це цілком нормальне явище під час запланованого повороту, неконтрольований крен свідчить про катастрофічну відмову системи управління, жорстку турбулентність, серйозне пошкодження конструкції корпусу або асиметричну тягу двигунів.

Водночас термін «ширяння» пілоти традиційно застосовують під час посадки, коли повітряне судно через надто високу швидкість продовжує летіти над злітно-посадковою смугою замість торкання шасі. Озвучення цих термінів на великій крейсерській висоті недвозначно вказує на те, що командир відчайдушно боровся з аномальною аеродинамічною поведінкою несправного літака.

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Аномальне піке та історія літака

Дані радарів Цивільної авіації та сервісу відстеження польотів Flightradar24 відтворили моторошну картину останніх хвилин польоту. Близько 21:21 літак раптово почав втрачати висоту, потім здійснив короткочасне набирання, після чого зірвався у стрімке та смертельне піке. За неповні дві хвилини важкий вантажний борт пролетів униз майже десять з половиною кілометрів.

Остання точка передачі даних зафіксувала борт на висоті всього 335 метрів над рівнем моря з аномальною швидкістю вертикального зниження понад 6800 метрів за хвилину. Після цього радарний та радіозв’язок остаточно обірвався на відстані 155 морських миль на захід від Карачі. Наразі військово-морські сили та військово-повітряний флот розгорнули масштабну пошуково-рятувальну операцію на місці ймовірного падіння в Аравійському морі.

Зниклий борт моделі Boeing 737-400 мав досить тривалу історію експлуатації. Він був випущений ще 1999 року як класичний пасажирський лайнер для російської компанії «Аерофлот». У 2012 році літак пройшов глибоку модернізацію та був повністю переобладнаний на вантажний фрахтувальник. Для пакистанського перевізника K2 Airways, який був заснований у 2017 році, це було єдине повітряне судно в авіапарку. Авіакомпанія почала його комерційну експлуатацію лише на початку 2024 року.

Нагадаємо, двомісний літак ледь не розбився через комаху. Інцидент стався через дві хвилини після зльоту, на висоті близько 1130 метрів.

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