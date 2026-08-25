Літак ВПС США несподівано приземлився в Москві: у Путіна здивували реакцією на загадковий рейс

Boeing C-17 Globemaster III / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 25 серпня, транспортний літак Військово-повітряних сил США прилетів до Москви. Його помітили в аеропорту «Внуково».

Про це свідчать дані із порталу FlightRadar, який відстежує польоти літаків у режимі реального часу.

Реклама

За інформацією порталу, до Москви міг прибути американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III з бортовим номером RCH4555. За даними сервісу, він вилетів із Риги о 08:50 за київським часом, після чого приземлився в аеропорту «Внуково».

Реклама

Перед польотом до Росії літак прибув до Риги з американського Кемп-Спрінгс. Там розташована авіабаза Ендрюс, яка є однією з ключових військових баз США та місцем базування президентського борту Air Force One.

Літак ВПС США. Фото: скрин / © flightradar24

Реакція Кремля дивує

У Кремлі прокоментували інформацію про загадковий рейс зі США. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про прибуття американського військового літака до Москви.

За його словами, російська влада також не має даних про заплановані цього тижня зустрічі з представниками адміністрації США.

Що відомо про Boeing C-17 Globemaster III

Boeing C-17 Globemaster III — американський важкий військово-транспортний літак, призначений для перевезення військових, техніки, вантажів і повітряного десантування.

Реклама

Основні характеристики:

виробник: Boeing;

тип: стратегічний і тактичний військово-транспортний літак;

екіпаж: 3 особи;

максимальна вантажопідйомність: близько 77,5 тонни;

максимальна швидкість: близько 830 км/год;

дальність польоту: до приблизно 8 700 км без дозаправлення;

особливість: може працювати не лише з великих авіабаз, а й із відносно коротких злітно-посадкових смуг.

Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що представив спільну мирну пропозицію України, США та Європи щодо припинення війни в Україні з трьома умовами. Цей план посланники США планують обговорити як з Україною, так і з Росією.

Втім, пропагандистське агентство ТАСС заявило, що Віткофф і Кушнер нібито на невизначений термін відклали свої візити до України та Росії. Інститут вивчення війни ISW не знайшов жодних доказів, які б підтверджували або спростовували це твердження.

Новини партнерів