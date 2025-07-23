Літак врізався в авто на трасі — тіла охопило полум’я (відео)

Літак впав у комуні Аццано-Мелла / © bresciatoday.it

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У понеділок на кільцевій автомагістралі А21 у регіоні Брешіа сталася авіаційна трагедія: надлегкий літак врізався в дорожнє покриття, зачепивши два автомобілі. Унаслідок аварії загинули 75-річний адвокат Серджіо Равалья та його 60-річна партнерка Анна Марія Де Стефано, які перебували на борту повітряного судна.

Про це повідомляє Brescia Today.

Літак Promecc Aerospace Freccia RG, яким керував сам Равалья, вилетів із аеродрому Казаліджо (П’яченца) і прямував на північ, коли в повітрі щось пішло не так. Очевидці повідомляють, що він кілька хвилин кружляв над полями, намагаючись утриматися в небі, перш ніж звалитися на розв’язку між Флеро та Аццано-Мелла поблизу Фенілі Белазі.

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Після зіткнення з асфальтом літак миттєво загорівся. Вогонь охопив усе повітряне судно, і врятувати пасажирів не вдалося. Свідки кажуть, що бачили, як полум’я повністю охопило кабіну.

У момент падіння поруч опинилися фургон та легковий автомобіль. Обидва водії — чоловіки віком 49 і 56 років — отримали медичну допомогу. Один із них був госпіталізований із неважкими ушкодженнями.

Дата публікації 17:05, 23.07.25 Кількість переглядів 18 Літак впав у комуні Аццано-Мелла

На місце події виїхали карети швидкої допомоги, пожежна бригада, гелікоптер санітарної авіації та дорожня поліція. Район аварії було оточено. Розпочато слідство за статтею про ненавмисне вбивство. Прокуратура Брешії вилучила всі доступні докази.

Слідчі розглядають кілька можливих версій інциденту — від технічної несправності до помилки пілота. Згідно з попередніми даними, літак подолав близько 70 км перед падінням. Його маса становила лише 295 кг, а максимально допустима злітна — 600 кг.

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Ця катастрофа стала вже сьомою за десять років у регіоні, пов’язаною з падінням надлегких літаків.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії розбився літак. Він зазнав аварії в аеропорту Саутенд на південному сході Англії.