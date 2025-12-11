- Дата публікації
Літак врізався в автомобіль під час екстреного приземлення на шосе: відео
Внаслідок аварії водійка автомобіля отримала незначні травми.
В американському штаті Флорида легкомоторний літак Beechcraft 55 врізався в автомобіль Toyota Camry під час аварійного приземлення на автомагістралі зі жвавим транспортним рухом.
Про це пише видання The New York Post.
27-річний пілот літака наважився на екстрене приземлення через проблеми з двигуном.
Кадри з відеореєстратора автомобіля, який рухався одразу за Camry, крупним планом показують, як літак приземляється на жваву дорогу і стрімко врізається прямо в автомобіль.
Здавалося, літак підстрибнув, відбившись від автівки, перш ніж впасти трохи ліворуч.
Свідок аварії Джим Коффі, з автівки якого було знято ці кадри, зауважив, що літак був за лічені секунди від зіткнення з його автомобілем, але пролетів над ним і врізався в інший автомобіль.
57-річну водійку Camry доставили до місцевої лікарні, вона дивом отримала лише незначні травми.
Пілот та його пасажир не постраждали.
На фотографіях наслідків аварії видно зім’ятий багажник автомобіля та літак, у якого, схоже, було відірване ніс і колесо.
Федеральне управління цивільної авіації візьме на себе ініціативу з розслідування інциденту з екстреною посадкою.
