Літак врізався в автомобіль під час екстреного приземлення на шосе: відео

Літак Beechcraft 55 після аварії / © Соцмережа X

В американському штаті Флорида легкомоторний літак Beechcraft 55 врізався в автомобіль Toyota Camry під час аварійного приземлення на автомагістралі зі жвавим транспортним рухом.

Про це пише видання The New York Post.

27-річний пілот літака наважився на екстрене приземлення через проблеми з двигуном.

Кадри з відеореєстратора автомобіля, який рухався одразу за Camry, крупним планом показують, як літак приземляється на жваву дорогу і стрімко врізається прямо в автомобіль.

Здавалося, літак підстрибнув, відбившись від автівки, перш ніж впасти трохи ліворуч.

Свідок аварії Джим Коффі, з автівки якого було знято ці кадри, зауважив, що літак був за лічені секунди від зіткнення з його автомобілем, але пролетів над ним і врізався в інший автомобіль.

57-річну водійку Camry доставили до місцевої лікарні, вона дивом отримала лише незначні травми.

Пілот та його пасажир не постраждали.

На фотографіях наслідків аварії видно зім’ятий багажник автомобіля та літак, у якого, схоже, було відірване ніс і колесо.

Федеральне управління цивільної авіації візьме на себе ініціативу з розслідування інциденту з екстреною посадкою.

