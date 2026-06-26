Літак врізався в один із найвищих хмарочосів світу: що відомо (фото)

Літак врізався у хмарочос у Пекіні / © AP

Реклама

У Пекіні у п’ятницю, 26 червня, невеликий літак врізався у 109-поверхову вежу CITIC Tower (China Zun) — найвищу будівлю китайської столиці.

Про це повідомило видання CNN.

У соціальних мережах з’явилися відео з місця події, на яких видно, як із хмарочоса падають уламки. На записах також можна помітити хвостову частину літака та таксі з розбитим вікном, яке перебувало біля будівлі.

Реклама

Як повідомив журналіст CNN, після інциденту поруч із хмарочосом зібралися люди, яких евакуювали з будівлі. На місці працювали рятувальники, поліцейські та медики.

Судячи з кадрів, що поширилися інтернетом, реєстраційний номер повітряного судна може належати легкому спортивному літаку Sunward SA 60L Aurora китайського виробництва. За попередніми даними, він перебуває у власності місцевої авіаційної компанії загального призначення.

Водночас оприлюднені в Мережі непідтверджені дані сервісу Flightradar24 свідчать, що перед аварією літак міг істотно відхилитися від запланованого маршруту.

У CNN зазначили, що звернулися по коментар до китайської влади, а також за номером, вказаним у реєстраційній інформації власника літака, щоб з’ясувати обставини інциденту.

Реклама

Літак врізався у хмарочос у Пекіні / © AP

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту Франкфурта літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Lufthansa раптово нахилився вперед і торкнувся носовою частиною землі після обвалення носової стійки шасі.

Новини партнерів