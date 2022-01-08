Літак з двома сотнями німецьких туристів аварійно приземлився на Канарах: що сталося

Літак з двома сотнями німецьких туристів аварійно приземлився на Канарах: що сталося

Всього за 34 хвилини після зльоту, літак безпечно приземлився в аеропорту сусіднього острова.

Літак німецької авіакомпанії Condor здійснив аварійну посадку на Канарських остаровах через несправність двигунів. Літак прямував до Гамбурга, проте виконати рейс не вдалося.

Про це повідомляє таблоїд Bild.

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23-річний Boeing 757 вилетів з аеропорту Арресіфе о 13:58. Вже за кілька секунд після того з літака пролунали голосні звуки, схожі на постріли. Очевидці на землі помітили іскри, які посипалися з двигуна.

Рісля цього капітан літаючого судна негайно оголосив надзвичайну ситуацію і вирішив летіти до найближчого аеропорту на сусідньому острові Фуертевентура. Там аеропорт надав літаку абсолютний пріоритет при аварійній посадці через оголошену повітряну надзвичайну ситуацію.

На борту літака було 209 пасажирів, два пілоти та шість бортпровідників. Усіх невідкладно сповістили про аварійну посадку.

Вже о 14:32, всього за 34 хвилини після зльоту, літак безпечно приземлився в аеропорту Фуертевентури. Внаслідок аварійної посадки ніхто не постраждав. Пасажирів розмістили в готелях, усіх їх пообіцяли відправити додому на літаку, що прибуде на заміну з Франкфурта.

Наразі причину поломки з’ясовують. Техніки припускають, що спричинити таку ситуацію міг пошкоджений компресор або зіткнення з птахами.

Нагадаємо, аеропорт казахської Алмати не буде працювати щонайменше до понеділка, 10 січня, після закриття через протести в країні.

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