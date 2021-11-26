Літак з головою МЗС Швейцарії здійснив аварійну посадку в Москві

Голова МЗС Швецарії планував у суботу зустріч зі своїм китайським колегою.
Літак з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом на борту, який прямував до Китаю, несподівано приземлився в Москві.
Про це повідомляє видання Tribune de Genève.
За даними МЗС Швейцарії, причина - технічна проблема. У Москві перевіряють, чи можливе продовження поїздки до Китаю.
"Невдовзі після запланованої зупинки на дозаправці в Новосибірську, літак Федеральної ради, який прямував до Китаю, був змушений повернутися до цього міста через технічні проблеми", – повідомили у міністерстві закордонних справ Швейцарії.
У виданні нагадують, у суботу Ігнаціо Кассіс має зустрітися зі своїм китайським колегою Ван І, з яким він хоче обговорити двосторонні відносини, поточні міжнародні події та права людини в рамках стратегічного діалогу. Стратегічний діалог між двома країнами на рівні міністрів закордонних справ існує з 2017 року.
Нагадаємо, нещодавно внутрішній рейс в Іспанії здійснив термінову посадку через можливе мінування. На борту літака перебували 105 пасажирів та 6 членів екіпажу.