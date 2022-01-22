Літак з Маямі до Лондона розвернули над Атлантичним океаном, бо пасажирка не хотіла одягати маску

Літак з Маямі до Лондона розвернули над Атлантичним океаном, бо пасажирка не хотіла одягати маску

Жінка до того ж була п'яна.

Рейс American Airlines Маямі-Лондон довелося повертати до США через пасажирку на борту, яка відмовилася виконувати карантинні правила.

Про це пише BBC.

Інцидент, про який стало відомо, стався ще 19 січня - рейс AAL38 із 129 пасажирами на борту розвернувся над океаном приблизно через годину після вильоту.

У новинній програмі "Miami's local 10 news" один з пасажирів розповів, що жінка сиділа позаду нього в бізнес-класі: "У неї було дуже багато випивки, і я трохи нервував. Я бачив, як на табло кілька разів з'являвся напис про те, що в літаку не можна перебувати без маски. Я чекав, що щось подібне трапиться".

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Врешті, літак розвернувся в аеропорт вильоту, де на жінку вже чекала поліція. Її зняли з рейсу, а авіакомпанія додала в "чорний список".

Іншим пасажирам рейсу поміняли квитки на найближчі рейси.

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