Літак з очільником МЗС Латвії потрапив у авіапригоду під час приземлення: фото

Літак з очільником МЗС Латвії потрапив у авіапригоду під час приземлення: фото

У результаті інциденту ніхто не отримав травм.

У п’ятницю, 3 грудня літак Airbus латвійської авіакомпанії AirBaltic, який здійснював рейс із Стокгольму до Риги, під час приземлення за умов сильного снігопаду викотився з маневрової доріжки в аеропорту.

Одним із 44 пасажирів цього літака був міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, який повідомив про авіапригоду на своїй сторінці у Facebook.

“Незабутній тиждень: стокгольмський літак зісковзнув зі злітно-посадкової смуги після повернення до Риги... Наскільки я розумію, нічого серйозного ні з ким не трапилося”, - написав він у підписі до опублікованих фото.

У пресслужбі авіакопанії повідомили, що в результаті інциденту ніхто не отримав травм, усіх 44 пасажирів успішно доставили до терміналу. До 15.00 аеропорт закрили для прийому літаків. Пасажирський Airbus, який потрапив в аварію, спеціалісти будуть оглядати в ангарі.

Нагадаємо, раніше у турецькому регіоні Східна Анатолія через потужні снігопади десятки автомобілів застрягли на дорогах.

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