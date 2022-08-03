Літак з Пелосі покинув Тайвань після скандального візиту

Загалом делегація США провела на острові менше доби. За цей час Пелосі встигла зчинити галас у Китаї, який вважає дипломатичні візити до Тайваню легітимацією руху острову за незалежність.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що візит став випробуванням дипломатичної стійкості Тайваню й можливості дати зрозуміти іншим країнам світу, що вони також можуть продемонструвати підтримку тайванської демократії.

Водночас Тайвань почав готуватися до нових економічних і військових заходів у відповідь з боку Пекіна. Так, Китай готується провести військові навчання навколо Тайваню від 4 до 7 серпня.

Сама ж Ненсі Пелосі у своєму Твітері зазначила, що США залишаться непохитними у своїй відданості народу Тайваню на наступні десятиліття.

"Для мене також було високою честю отримати від президента Тайваню Орден Благодатних Хмар зі "Special Grand Cordon": символ нашої цінної дружби. Не сумнівайтесь: Америка залишається непохитною у своїй відданості народу Тайваню – зараз і на наступні десятиліття", - наголосила Пелосі.

Нагадаємо, під час візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань державне телебачення Китаю продемонструвало кадри початку навчань китайської армії, ВПС та флоту навколо острова.

Читайте також: