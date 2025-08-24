- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 642
- Час на прочитання
- 1 хв
Літак з російськими туристами не долетів до Санкт-Петербурга
Аеропорт «Пулково» було закрито через нічну атаку українських дронів.
У неділю, 24 серпня літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines з російськими туристами вимушено приземлився у Таллінні. Аеропорт «Пулково» в Санкт-Петербурзі не зміг прийняти рейс через атаку дронів.
Про це повідомляє видання Postimees з посиланням на пресслужбу Талліннського аеропорту.
Речниця аеропорту Маргот Хольтс повідомила літак, який прямував із Шарм-ель-Шейха був перенаправлений на посадку до Таллінна, оскільки в аеропорт Пулково він приземлитися не міг через тимчасове закриття.
Аеропорт «Пулково» було закрито через нічну атаку українських дронів.
Після кількагодинного простою на летовищі літак все ж вилетів і попрямував до Санкт-Петербурга.
За словами Хольтс, пасажирам та екіпажу не дозволялося залишати літак під час перебування в Талліннському аеропорту.
Нагадаємо, упродовж суботи, 23 серпня, у низці російських аеропортів перестали приймати і випускати літаки через атаку безпілотників.
Повідомлялося, що в аеропорту «Пулково» були затримані та скасовані десятки рейсів після атаки українських безпілотників на Санкт-Петербург та Ленінградську область.