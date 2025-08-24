Літак з російськими туристами не долетів до Санкт-Петербурга

Пасажирський літак. Ілюстративне фото / © Bild

У неділю, 24 серпня літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines з російськими туристами вимушено приземлився у Таллінні. Аеропорт «Пулково» в Санкт-Петербурзі не зміг прийняти рейс через атаку дронів.

Про це повідомляє видання Postimees з посиланням на пресслужбу Талліннського аеропорту.

Речниця аеропорту Маргот Хольтс повідомила літак, який прямував із Шарм-ель-Шейха був перенаправлений на посадку до Таллінна, оскільки в аеропорт Пулково він приземлитися не міг через тимчасове закриття.

Аеропорт «Пулково» було закрито через нічну атаку українських дронів.

Після кількагодинного простою на летовищі літак все ж вилетів і попрямував до Санкт-Петербурга.

За словами Хольтс, пасажирам та екіпажу не дозволялося залишати літак під час перебування в Талліннському аеропорту.

Нагадаємо, упродовж суботи, 23 серпня, у низці російських аеропортів перестали приймати і випускати літаки через атаку безпілотників.

Повідомлялося, що в аеропорту «Пулково» були затримані та скасовані десятки рейсів після атаки українських безпілотників на Санкт-Петербург та Ленінградську область.