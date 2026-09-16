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Літак затрясло під час польоту, а стеля посипалася на пасажирів: що сталося (відео)
Пасажири іранського літака пережили моторошні хвилини одразу після злету — борт почало сильно трясти, а частина стелі раптово обвалилася просто в салоні.
Іранський літак Sepehran Airlines повернувся до аеропорту Мешхед одразу після злету через технічну поломку. Під час польоту в салоні частково обвалилася стеля, тому екіпаж вирішив екстрено посадити борт, який прямував до Керманшаха.
Про це повідомляє Express.
Подія сталася у вівторок, 15 вересня. За даними сервісів відстеження польотів, Boeing 737-300 піднявся в повітря о 17:30. Однак майже одразу після злету екіпаж ухвалив рішення про повернення. Вже о 17:39 судно успішно приземлилося в Мешхеді.
За інформацією джерел, імовірною причиною інциденту міг стати розрив однієї з шин під час злету. Проте авіаційна влада та представники авіаперевізника цю версію наразі офіційно не підтвердили.
На відео з салону видно, як літак сильно затрясло, а частина стелі провалилася. Люди намагалися захиститися від падіння деталей і руками тримали шматки обшивки.
Як пише Indian Express, усіх пасажирів безпечно вивели з літака, ніхто не постраждав. До Керманшаха їх відправили іншим рейсом. Авіаційна влада Ірану вже з’ясовує причини аварії.
Нагадаємо, останні слова пілотів перед авіакатастрофами назавжди залишилися на записах бортових самописців. Деякі з них моторошно передають паніку, розгубленість і відчай останніх секунд польоту.