Літак затримали на 5 годин через одного комара: що він накоїв

В Амстердамі затримали літак авіакомпанії EasyJet через те, що його пілота вкусив комар.

Про це повідомляє The Sun.

Рейс прямував до Манчестера, Велика Британія. Пасажирам довелося чекати понад п'ять годин, поки літак продезінфікували, перш ніж вони змогли сісти на борт.

Спершу мандрівникам сказали, що затримка відбулася з технічних причин.

Серед пасажирок була ветеринарка Рейчел Грін, яка сказала: "Час відправлення на табло збільшувався і збільшувався. Зрештою, пілот вийшов і сказав нам, що в кабіні його вкусив комар, тому він хоче провести глибоке очищення всього літака на випадок, якщо комах виявиться більше".

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Літак мав вилетіти з аеропорту Схіпхол о 17:05. Він приземлився аж о 22:30.

27-річна Рейчел розлючена через те, що єдиною компенсацією пасажирам був ваучер на харчування на суму 3,90 фунта стерлінгів.

Вона сказала: "Вони могли прилетіти до нас іншим літаком". Зі свого боку, авіакомпанія перепросила: "Безпека та благополуччя наших клієнтів та екіпажу є найвищим пріоритетом, і ми хотіли б перепросити клієнтів за завдані незручності".

Нагадаємо, нещодавно у Мексиці рій комарів "захопив" літак та атакував пасажирів. Бортпровідники були вимушені користуватися аерозолями.

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