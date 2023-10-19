Літак здійснив аварійне приземлення через проблему з дверима: пасажир розповів про "жахливий досвід"

У Великій Британії стався небезпечний випадок з літаком компанії Ryanair, який здійснював рейс з Белфаста до Единбурга. Там стались технічні несправності.

Про це пише independent.co.uk.

Літак авіакомпанії Ryanair був змушений здійснити розворот у повітрі після того, як в салоні спрацювало аварійне попередження.

Незабаром після вильоту з міжнародного аеропорту Белфаста до Единбурга, Шотландія, пілот розвернув літак і приземлився в Північній Ірландії.

Згідно з даними сайту Flightradar24, літак злетів о 19:48 17 жовтня, але повернувся на стоянку в Белфасті о 20:25.

Представники Ryanair повідомили, що інцидент був пов'язаний з "незначною технічною проблемою", в той час як пасажир на борту стверджував, що це було пов'язано з дверима, додавши, що пережитий досвід був "жахливим". Він також додав, що екіпаж теж налякався, проте діяв професійно.

"Коли ми приземлилися, вони сказали, що це сталося через проблему з датчиками дверей. Нам довелося трохи покружляти, хоча це була аварійна посадка", - сказав один із пасажирів.

Грем Кедді, керуючий директор Міжнародного аеропорту Белфаста, сказав, що аварійне світло загорілося в кабіні пілотів невдовзі після зльоту.

"Це було аварійне світло, що попереджало про розгерметизацію, тому пілот негайно спустився на нижчий рівень і повернувся в аварійному режимі", - сказав він в інтерв'ю BBC Radio Ulster.

Прессекретар Ryanair повідомив: "Цей рейс з Белфаста до Единбурга (17 жовтня) повернувся до міжнародного аеропорту Белфаста незабаром після вильоту через незначну технічну проблему з літаком. Літак здійснив нормальну посадку і, щоб мінімізувати незручності для пасажирів, було швидко організовано альтернативний літак, який вилетів до аеропорту Единбурга о 00.40 за місцевим часом".

У компанії також перепросили за ситуацію.

Нагадаємо, у США літак здійснив аварійне приземлення через підгузок для дорослих.

Читайте також: