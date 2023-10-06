Літак здійснив термінове приземлення через пару, яка розкидала гроші: чим усе закінчилось (відео)

Спочатку пара сварилась з екіпажем літака, а потім між собою.

Літак, який летів з Лондона до Бангкока змушений був здійснювати термінову посадку в Австрії через пару туристів, які неадекватно поводились.

Про це пише dailymail.co.uk.

Група туристів летіла рейсом авіакомпанії Eva Air з Лондона до Бангкока. Все було б добре, якби не п'яна пара, яка раз у раз ускладнювала життя іншим. У якийсь момент п'яне подружжя вступило у суперечку. На борту літака стало настільки небезпечно, що довелося здійснити термінову посадку.

Аварійна посадка стала прямим наслідком бійки на борту. Все почалося з того, що одна жінка в стані алкогольного сп'яніння вирішила безпричинно перейти з економ-класу в преміум-клас і відмовилася платити за це.

Ситуація викликала неабиякий ажіотаж, тому втрутився персонал. Через деякий час інший нетверезий пасажир - ймовірно, партнер жінки - почав ускладнювати їй життя, оскільки курив електронну сигарету на борту всупереч правилам. Це ставало небезпечнішим з кожною хвилиною, тому було вжито радикальних заходів.

Співробітників авіакомпанії, які намагалися заспокоїти дебоширів, почали нецензурно ображати. Інші пасажири намагались вгамувати п'яну пару. Тоді чоловік та жінка почали сперечатися між собою, і з розмови стало зрозуміло, що мова йде про гроші. Пілот, втомлений інцидентом, вирішив здійснити екстрену посадку у Відні і попросити проблемних пасажирів покинути літак.

Після того, як літак зупинився в Австрії, стався ще один інцидент за участю пари. Їх довелося виводити з літака співробітникам служби безпеки, відразу після того, як вони вийшли на злітну смугу, пара продовжила сперечатися. У якийсь момент жінка кинула в чоловіка пачку банкнот, які розлетілися на всі боки.

Пасажири спостерігали за цим дійством, і одному з них вдалося зняти подію на відео. На відео видно, як чоловік і поліцейський намагаються підняти купюри з землі. На задньому плані також чути крики людей: "Дивіться, це ж гроші". Незважаючи на нестандартну ситуацію, літак відновив свій рейс з кількагодинним запізненням і прибув до місця призначення.

Нагадаємо, донька вирішила помститися батькові на його похороні та нарвалася на критику.

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