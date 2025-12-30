Літак здійснив аварійну посадку через дивний запах у салоні

Літак авіакомпанії Delta / © Associated Press

Рейс Delta Air Lines, що прямував з Орландо до Лос-Анджелеса, був змушений терміново здійснити аварійну посадку через загадковий запах у салоні. На борту літака перебувало 200 людей, яких екстрено евакуювали після приземлення в аеропорту Тампи.

Про це повідомляє People.

Літак авіакомпанії Delta Air Lines, який виконував рейс до Лос-Анджелеса, був змушений здійснити аварійну посадку після того, як екіпаж зафіксував у салоні незвичний запах. Як повідомив представник Delta, рейс DL504 вирушив з Орландо до Лос-Анджелеса, однак у польоті змінив курс і приземлився в міжнародному аеропорту Тампи приблизно об 11:30 за місцевим часом 27 грудня.

Літак Airbus A321 сів позапланово «з міркувань максимальної обережності після того, як екіпаж зафіксував запах на борту», уточнив представник авіакомпанії. На борту на момент інциденту перебували 194 пасажири та шість членів екіпажу.

«Пасажирів пересадили на інший літак, і вони вилетіли до Лос-Анджелеса пізніше того ж дня», — зазначив представник Delta.

Він додав, що рейс вирушив із Тампи невдовзі після 15:00 і прибув до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса о 17:40 за місцевим часом.

Причину появи запаху наразі офіційно не встановлено.

«Для Delta безпека наших пасажирів та екіпажу є абсолютним пріоритетом, і ми вдячні клієнтам за терпіння», — наголосили в авіакомпанії.

Цей випадок стався лише за кілька тижнів після аналогічного інциденту з дивним запахом на борту літака Delta під час посадки в Техасі. 16 грудня рейс Delta, який заходив на посадку в цьому штаті, звернувся по допомогу до екстрених служб через повідомлення про «невідомий запах або випари» в салоні.

Після прибуття літака до міжнародного аеропорту Сан-Антоніо п’ятеро осіб поскаржилися на погіршення самопочуття. Як тоді повідомили у пожежній службі Сан-Антоніо, «у звітах зазначалося про невідомий запах або випари всередині салону» літака Delta.

Після безпечної посадки всі позааеропортні підрозділи екстрених служб були скасовані, за винятком однієї бригади швидкої допомоги.

Медики та чотири підрозділи пожежної служби аеропорту оглянули п’ятьох пасажирів рейсу, «які, за повідомленнями, почувалися зле».

Нагадаємо, рейс American Airlines, що прямував з Орландо до Фінікса, здійснив екстрену посадку у Г’юстоні через появу в салоні різкого запаху, який екіпаж ідентифікував як вихлопні гази. У результаті інциденту чотирьох членів екіпажу та одного пасажира госпіталізували до лікарні, а Федеральне управління цивільної авіації розпочало розслідування причин технічної несправності літака.