Літак Зеленського прибув до Польщі: яка причина

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Урядовий літак, яким для міжнародних візитів користується президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці, перелетів із Молдови до Польщі, де він базується на постійній основі.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дані спеціалізованих авіаресурсів AirNavradar та FlightAware.

Авіапереліт відбувся на початку доби 10 червня після завершення чергової серії закордонних візитів українського глави держави. Борт прибув до польського Кракова з Кишинева.

Реклама

До столиці Молдови літак доставив українську делегацію після її участі у саміті NB8 (Nordic-Baltic Eight), який проходив у Таллінні. Наразі повітряне судно знову перебуває на місці свого звичного базування в Польщі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії скористався аеропортом молдовського Кишинева, а не польського Жешува — як це було раніше.

Це також стало відомо з даних спеціалізованого ресурсу FlightAware. Цей політ Володимира Зеленського наробив галасу. В МЗС пояснили, що стоїть за цим рішенням.

Новини партнерів