Літак зіткнувся з пожежною машиною під час посадки: які наслідки

Реактивний літак компанії Air Canada Express зіткнувся з пожежною машиною під час посадки

У США в нью-йоркському аеропорту Ла-Гвардія регіональний реактивний літак компанії Air Canada Express зіткнувся з наземним транспортним засобом одразу після приземлення. Надзвичайна подія сталася у неділю, 22 березня, ввечері.

Як передає Reuters, посилаючись на дані сервісу моніторингу польотів Flightradar24, інцидент призвів до повної зупинки роботи аеропорту.

На борту літака було 76 пасажирів та чотири члени екіпажу. ЗМІ пишуть про десятки поранених, зокрема — надзвичайників, які були в машині.

Деталі інциденту

Літак моделі CRJ-900, що прибув із Монреаля, врізався в автомобіль на швидкості близько 39 км/год (24 милі на годину). Рейс виконувався компанією Jazz Aviation, яка є регіональним партнером Air Canada.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) запровадило заборону на зліт та посадку для всіх літаків («ground stop»). Згідно з повідомленням регулятора, обмеження діяли щонайменше до 05:30 за Гринвічем (GMT).

На офіційному сайті Ла-Гвардія зазначається, що рейси, які мали приземлитися, перенаправлені до інших аеропортів або повернуті в пункти вильоту. В окремому сповіщенні FAA йдеться про те, що аеропорт може залишатися закритим до 18:00 GMT.

Реакція служб та стан літака

У заяві Пожежної служби Нью-Йорка підтвердили, що рятувальники працюють на місці зіткнення літака та транспортного засобу на злітно-посадковій смузі, проте додаткових деталей щодо постраждалих наразі немає.

На непідтверджених кадрах у соціальних мережах видно пошкодження носової частини літака, який завалився назад. Агентство Reuters поки не змогло офіційно підтвердити автентичність цих відео.

