Літак знесло шаленим вітром зі злітно-посадкової смуги – відео

В Аргентині пасажирський літак здуло вітром зі швидкістю 160 км на годину зі злітно-посадкової смуги.

Про це пише Daily Mail.

Сильні пориви вітру спіткали аеропорт Aeroparque Jorge Newbery у Буенос-Айресі 17 грудня, коли регіон охопив сильний шторм.

Боїнг 737-700 авіакомпанії Aerolineas Argentinas був перекинутий вітром злітно-посадковою смугою до сходів, якими пасажири підіймалися на борт, перш ніж він врізався в них. Потім сходи на швидкості пронесло до машин, якими користувалися працівники злітно-посадкової смуги.

17-річний літак з реєстраційним номером LV-CAD отримав пошкодження, і його наступний регулярний рейс було скасовано. Судно відправили на ремонт.

Сильний ураган, що обрушився вихідними на Аргентину, забрав життя щонайменше 16 людей у країні та сусідньому Уругваї.

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Метеорологічне агентство Уругваю повідомило, що дві людини загинули внаслідок сильних поривів вітру. За даними місцевих ЗМІ, в Аргентині рано вранці в неділю жінка померла після падіння дерева в місті Морено. Ще 13 людей загинули 16 грудня в місті Баїя-Бланка після обвалення стіни під час урагану.

Потужний штормовий вітер також повалив дерева та ліхтарні стовпи у столиці Буенос-Айресі.

Нагадаємо, кількість жертв в результаті землетрусу в північно-західній частині Китаю, зросла до 131 людини. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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