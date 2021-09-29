Літаки та дрони останнього покоління: у Китаї розпочалося найбільше та найочікуваніше авіашоу (фото)

Літаки та дрони останнього покоління: у Китаї розпочалося найбільше та найочікуваніше авіашоу (фото)

Його мали провести ще торік, але через пандемію перенесли.

Літаки та дрони останнього покоління – в Китаї розпочалося найбільше та найочікуваніше в країні авіашоу.

Також читайте Пролетів на небезпечно близькій відстані до хмарочосів: в Австралії літак наполохав людей своїми трюками

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.

Першими на виставці показали гордість Китаю – винищувачі "Ченду" п'ятого покоління, які також називають "чорними орлами". Пілоти виконали кілька маневрів, давши можливість глядачам роздивитися ці суперсекретні літаки.

Серед найочікуваніших новинок – надшвидкі дрони, які можуть літати цілу добу без підзарядки. Авіашоу планували провести ще торік, однак перенесли через карантинні обмеження. Тож шанувальники авіації зачекалися.

Нагадаємо, в Австралії літак наполохав людей своїми трюками. Повітряне судно пролетіло на відстані небезпечно близькій до хмарочосів міста Брісбен та парку, де саме перебували глядачі дійства. Сам політ був запланованим. Це репетиція перед щорічним авіашоу й місцевих заздалегідь про це попередили. Щоправда, чи дозволили пілотам літати так низько - невідомо.

Новини світу: в Китаї розпочалося найбільше та найочікуваніше авіашоу

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