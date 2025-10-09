"Літакопад" у Росії: кількість авіакатастроф зросла вдвічі

Російський "Аерофлот" / © Reuters

У Росії зростає кількість аварій та авіакатастроф, а також збільшується кількість пасажирів та членів екіпажів, які гинуть під час експлуатації повітряних суден.

Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на дані федеральної служби з нагляду у сфері транспорту.

За офіційною інформацією, минулого року кількість аварій на авіатранспорті зросла до 17, тоді як 2023 року їх було тільки 8. Водночас кількість загиблих збільшилася до 37 проти 12.

Від початку 2025 року уже зафіксовано чотири авіаційні події, зокрема дві аварії та дві катастрофи, внаслідок яких загинуло 53 особи.

У Росії пояснюють таку динаміку «порушеннями повітряного законодавства, які допускаються комерційними авіакомпаніями». Мовляв, авіаперевізники не дотримуються обов’язкових вимог щодо технічного обслуговування літаків, а персонал компаній не проходить належної підготовки.

Через зростання авіакатастроф російська влада вирішила перевірити 51 регіональну авіакомпанію, серед яких «Азімут», «Алроса», «Аврора», «Іжавіа» та «ІрАеро».

«Через санкції постраждав сегмент регіональних та місцевих повітряних перевезень після вибуття парку західної техніки», — визнав засновник сервісу з безпеки польотів RunAvia Андрій Патраков.

Російська цивільна авіація змушена використовувати старі радянські літаки Ан-2 та Ан-24, а також гелікоптери типу Мі-8.

Погіршує ситуацію те, що РФ не виробляє запчастини для давно знятих з виробництва радянських літаків, а ремонт повітряних суден виконують, покладаючись на деталі зі старих складів або з законсервованих суден.

Нагадаємо, міжнародні санкції та вимушений «канібалізм» літаків продовжують знищувати цивільну авіацію Російської Федерації. Уже через кілька місяців авіапарк держави-агресорки може зменшитись більш ніж удвічі в порівнянні з довоєнним.