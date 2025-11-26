Літаку Сіярто відмовили у приземленні в Боснії: в чому причина

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Реклама

Військовому літаку, на борту якого перебував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, було відмовлено у дозволі на приземлення в аеропорту Баня-Лука (Республіка Сербська, адміністративна частина Боснії та Герцеговини). Інцидент стався у середу, 26 листопада. Рішення про відмову ухвалив міністр оборони країни Зукан Хелез, який назвав причиною відкриту підтримку угорською владою політика Мілорада Додіка, чиї дії підривають цілісність країни.

Про це він повідомив у своєму Facebook-акаунті.

Причини відмови та сепаратист Додік

Зукан Хелез чітко пояснив, що його рішення ґрунтується на діях угорських посадовців, які суперечать інтересам Боснії та Герцеговини. Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан та міністр Сіярто роками відкрито підтримують колишнього президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, який регулярно вдається до дій, що підривають суверенітет та територіальну цілісність Боснії та Герцеговини.

Реклама

Крім того, угорська сторона не надала жодного «чіткого пояснення, чому міністр закордонних справ прибуває саме військовим літаком», що викликало додаткові питання щодо мети візиту та його прозорості.

Захист конституційного ладу

Міністр Хелез наголосив, що його обов’язком є захист конституційного ладу, законів та інтересів Боснії та Герцеговини. Саме цим він керувався, ухвалюючи рішення про заборону польоту.

Він додав, що не схвалюватиме цей рейс доти, доки «не буде забезпечено повну прозорість і повагу до нашої держави». Таким чином, Сараєво надіслало чіткий політичний сигнал Будапешту щодо неприйнятності втручання у внутрішні справи та підтримки сепаратистських тенденцій.

Нагадаємо, нещодавно Сіярто закликав ЄС заблокувати фінансування України, звинувативши її у тому, що гроші розкрадає «воєнна мафія». Угорський міністр нахабно заявив, що «час не на боці України».