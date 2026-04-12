У РФ «сиплеться» військово-транспортна авіація: десятки літаків без ремонту

У Росії виникли серйозні проблеми з ремонтом військово-транспортної авіації, значну частину якої становлять літаки виробництва «Антонов». Йдеться насамперед про моделі Ан-12, Ан-26 та Ан-72.

Про це пише видання Defense Express.

За наявними даними, у флоті силових структур країни-агресора перебуває до 368 таких літаків. Із них щонайменше 143 потребують ремонту, однак можливостей для його проведення в РФ фактично немає.

Ключова причина — відсутність виробничих потужностей для виготовлення необхідних комплектуючих. Через це підприємства російського військово-промислового комплексу не здатні виконувати обслуговування літаків у встановлені строки.

Інформація про проблеми з ремонтом з’явилася у відкритому доступі після ймовірного витоку службового листування між підприємством «Авіаремонт» та корпорацією «Ростех». У документах також згадується висновок Мінпромторгу РФ про відсутність необхідних ресурсів для підтримки цих типів літаків.

Частка літаків Ан-12, Ан-26 та Ан-72 становить близько 43% усього флоту військово-транспортної авіації РФ. Це означає, що проблеми з їх обслуговуванням мають системний характер і можуть суттєво впливати на боєздатність авіації.

Так, у складі військово-космічних сил РФ налічується понад 180 таких літаків, а в інших структурах — зокрема в «нацгвардії» та авіації ФСБ — вони також становлять значну частину парку.

Крім того, Росія продовжує використовувати й інші літаки сімейства «Антонов», зокрема Ан-148, Ан-124 «Руслан» та Ан-140. Це ще більше посилює залежність від техніки, для якої в країні відсутня повноцінна ремонтна база.

Експерти зазначають, що за таких умов Росія стикається з ризиком поступової втрати значної частини транспортної авіації через неможливість її належного обслуговування.

Нагадаємо, 1 квітня у Міноборони РФ повідомили, що напередодні під час польоту над окупованим Кримом розбився військово-транспортний літак Ан-26, на борту якого перебувало 29 людей. Усі вони загинули.

Згодом російські ресурси з посиланням на дані особового складу в/ч 45625, що базується у Сєвероморську повідомили про загибель командира змішаного авіаційного корпусу Північного флоту, колишнього командувача 45-ї армії ВПС і ППО Північного флоту генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка.