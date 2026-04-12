ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
2 хв

У РФ «сиплеться» військово-транспортна авіація: десятки літаків без ремонту

У Росії виникли проблеми з ремонтом літаків «Антонов». Понад 140 бортів не можуть відновити через відсутність комплектуючих.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Літак РФ / © Associated Press

У Росії виникли серйозні проблеми з ремонтом військово-транспортної авіації, значну частину якої становлять літаки виробництва «Антонов». Йдеться насамперед про моделі Ан-12, Ан-26 та Ан-72.

Про це пише видання Defense Express.

За наявними даними, у флоті силових структур країни-агресора перебуває до 368 таких літаків. Із них щонайменше 143 потребують ремонту, однак можливостей для його проведення в РФ фактично немає.

Ключова причина — відсутність виробничих потужностей для виготовлення необхідних комплектуючих. Через це підприємства російського військово-промислового комплексу не здатні виконувати обслуговування літаків у встановлені строки.

Інформація про проблеми з ремонтом з’явилася у відкритому доступі після ймовірного витоку службового листування між підприємством «Авіаремонт» та корпорацією «Ростех». У документах також згадується висновок Мінпромторгу РФ про відсутність необхідних ресурсів для підтримки цих типів літаків.

Частка літаків Ан-12, Ан-26 та Ан-72 становить близько 43% усього флоту військово-транспортної авіації РФ. Це означає, що проблеми з їх обслуговуванням мають системний характер і можуть суттєво впливати на боєздатність авіації.

Так, у складі військово-космічних сил РФ налічується понад 180 таких літаків, а в інших структурах — зокрема в «нацгвардії» та авіації ФСБ — вони також становлять значну частину парку.

Крім того, Росія продовжує використовувати й інші літаки сімейства «Антонов», зокрема Ан-148, Ан-124 «Руслан» та Ан-140. Це ще більше посилює залежність від техніки, для якої в країні відсутня повноцінна ремонтна база.

Експерти зазначають, що за таких умов Росія стикається з ризиком поступової втрати значної частини транспортної авіації через неможливість її належного обслуговування.

Нагадаємо, 1 квітня у Міноборони РФ повідомили, що напередодні під час польоту над окупованим Кримом розбився військово-транспортний літак Ан-26, на борту якого перебувало 29 людей. Усі вони загинули.

Згодом російські ресурси з посиланням на дані особового складу в/ч 45625, що базується у Сєвероморську повідомили про загибель командира змішаного авіаційного корпусу Північного флоту, колишнього командувача 45-ї армії ВПС і ППО Північного флоту генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка.

Дата публікації
Кількість переглядів
266
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie