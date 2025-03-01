Літали над 7 областями і окупованим Кримом: в РФ заявили про атаку майже 50 дронів

Усі безпілотники, за заявою МО Росії, було знищено.
Міноборони Росії заявило, що у ніч проти 1 березня над сімома російськими областями і окупованим Кримом було начебто збито 48 безпілотників над.
Про це йдеться у заяві МО РФ.
"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів", – повідомили у міністерстві.
Там підрахували, що:
- 21 безпілотник нібито був знищений над Тверською областю;
- 11 БпЛА російська ППО нібито збила над окупованим Кримом;
- 5 дронів начебто знищені над територією Брянської області;
- 3 БпЛА – над територію Бєлгородської області;
- 3 БпЛА – над територією Ростовської області;
- по два БпЛА – над Смоленською та Липецькою областями і один БпЛА – над територією Курської області.
Нагадаємо, над Україною тим часом літали ворожі дрони в багатьох регіонах. А саме, над Харковом, Полтавським р-ном, Сумами, Kиєві та околицях тощо.
Також, як повідомлялося раніше, у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа.
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