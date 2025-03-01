Літали над 7 областями і окупованим Кримом: в РФ заявили про атаку майже 50 дронів

Усі безпілотники, за заявою МО Росії, було знищено.

Міноборони Росії заявило, що у ніч проти 1 березня над сімома російськими областями і окупованим Кримом було начебто збито 48 безпілотників над.

Про це йдеться у заяві МО РФ.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 48 українських безпілотних літальних апаратів", – повідомили у міністерстві.

Там підрахували, що:

21 безпілотник нібито був знищений над Тверською областю;

11 БпЛА російська ППО нібито збила над окупованим Кримом;

5 дронів начебто знищені над територією Брянської області;

3 БпЛА – над територію Бєлгородської області;

3 БпЛА – над територією Ростовської області;

по два БпЛА – над Смоленською та Липецькою областями і один БпЛА – над територією Курської області.

Нагадаємо, над Україною тим часом літали ворожі дрони в багатьох регіонах. А саме, над Харковом, Полтавським р-ном, Сумами, Kиєві та околицях тощо.

Також, як повідомлялося раніше, у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа.

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