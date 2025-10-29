Літню жінку круїзний лайнер забув на безлюдному острові: чим все закінчилося

Лайнер / © Pexels

Реклама

Австралійська поліція та коронер розслідують загибель 80-річної жінки, яка загинула після того, як не змогла вчасно повернутися на круїзний лайнер під час першого зупинкового пункту дорогої 60-денної подорожі вартістю $80 000 за квиток.

Про це пише Daily Mail.

Жінка перебувала на Лізард-Айленд у штаті Квінсленд, де круїзний лайнер Coral Adventurer зробив першу зупинку. Вона брала участь у прогулянці на найвищу точку острова — Cook’s Look. Під час повернення назад на судно жінка відстала від групи, зупинилася і загубилася. Інші учасники походу продовжили маршрут і сіли на корабель, не помітивши відсутності туристки. Тіло жінки було виявлено наступного дня на схилі гори, ймовірно після падіння з обриву.

Реклама

За словами очевидців, пошуки почалися пізно увечері, оскільки про її зникнення повідомили лише тоді, коли лайнер уже відплив. «Вони робили перекличку для сноркелінг-груп, але не для всіх гостей на острові», — розповіла Трейсі Айріс, яка спостерігала за рятувальною операцією зі своєї яхти SV Vellamo. Вона додала, що вертоліт почав огляд території близько півночі, а команда судна висадилася на острів та шукала загублену туристку з ліхтарями. Пошуки були припинені приблизно о 3:00, а відновлені на світанку. Жінку виявили біля скелі Telstra Rock і пізніше забрали гвинтокрилом близько 16:00.

Керівництво круїзної компанії Coral Expeditions підтвердило факт смерті та висловило співчуття родині. Генеральний директор Марк Фіфілд заявив: «Команда повідомила про зникнення жінки, було проведено рятувальну операцію на воді та суші. Після операції поліція Квінсленду повідомила, що жінка знайдена мертвою. Ми глибоко жалкуємо про цю подію і підтримуємо родину».

Експерти зазначають, що подібні випадки нетипові для круїзів, оскільки більшість компаній використовують систему обліку пасажирів, включно з картками-ключами та перевірками, щоб завжди знати, хто перебуває на борту. «Якщо інформація про те, що жінка залишилася на острові, підтвердиться, це викликає серйозні питання щодо безпеки», — зазначив експерт Адріан Тассоне.

Лізард-Айленд, розташований 90 км на північний схід від Куктауна, відомий як віддалене туристичне місце для дайвінгу, сноркельінгу та піших походів. Підйом на Cook’s Look має довжину 4 км, інколи крутий і вимагає середньої або високої фізичної підготовки. Туристам рекомендують підніматися рано вранці через спеку і складність маршруту.

Реклама

Очевидці трагедії наголошують, що випадок залишив у них сильне враження: «Ми були свідками страшної події, коли туристку, можливо, залишили на острові, і її пізніше знайшли мертвою. Це залишило всіх учасників шокованими та засмученими», — розповіла Трейсі Айріс.

Круїзний лайнер на момент публікації перебуває біля острова Thursday Island у Торресовій протоці, продовжуючи свою 60-денну подорож навколо Австралії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Крістін Кестелло, яка мешкає на круїзному лайнері та нині перебуває у Ванкувері, поділилася, що найбільше її дратує у поведінці пасажирів.