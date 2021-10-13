Літній чоловік збудував будинок, який обертається на 360°, щоб його дружина могла насолоджуватися краєвидами (відео)

Винахідник сам спроєктував і збудував яскраво-зелений будинок з червоним дахом.

На півночі Боснії 72-річний Воїн Кусіч збудував для своєї дружини Любіци будинок, який може обертатися на 360 градусів, після того, як вона сказала, що хоче мати вибір, що бачити з вікна. Чоловік не має архітектурної чи інженерної освіти, але спроєктував будинок за допомогою електродвигунів та коліс старого військового транспортного засобу.

Про це пише The Sun.

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Чоловік зізнався, що вирішив оновити будинок, бо втомився від скарг дружини і частого ремонту.

За його словами, б агато років тому, коли вони одружилися, він звів традиційний будинок для себе та своєї дружини, в якому вони виховували трьох дітей. Тоді його дружина хотіла, щоб їхні спальні виходили на сонце, і вони це зробили.

Утім, вікна були далеко від дороги. Через деякий час дружина поскаржилася, що "вона не бачила, як люди заходять до двору", і Кусіч мусив все перепланувати.

"Мені довелося зруйнувати стіну між нашими двома спальнями, щоб перетворити їх у вітальню і перенести всі (електричні) установки. Це було дуже складне завдання, від мене багато вимагалося, але я зробив те, що вона хотіла ", - сказав він.

На завершення нового проєкту пішло шість років, за винятком перерви, коли чоловік був у лікарні через проблеми з серцем.

"Я сказав: "Я збудую тобі будинок, який обертається, щоб ти могла крутити його, як хочеш. Після того, як я досяг похилого віку і після того, як мої діти взяли на себе сімейний бізнес, у мене нарешті вистачило часу, щоб реалізувати бажання дружини мати можливість змінити розташування кімнат у її будинку, коли вона захоче", - пригадує Воїн Кусіч.

Як зазначається, тепер дружина може, наприклад, сидіти в одному кріслі і дивитися на переднє подвір’я або на задній двір, залежно від її настрою. З вікон будинку відкривається, зокрема, краєвид на кукурудзяні поля та сільськогосподарські угіддя або ліси та річку. Вхідні двері, до слова, теж обертаються.

"Будинок може зробити повне коло протягом 24 годин, коли він працює на найменшій швидкості, тоді як за найшвидшого обертання він може зробити повне коло за 22 секунди", - сказав Воїн.

Любіца відмовилася коментувати працю свого коханого, але Кусіч пожартував: "Тепер наші вхідні двері також обертаються, тому, якщо вона побачить небажаних гостей, які прямують до нас, вона зможе повернути будинок і змусити їх повернутися".

Нагадаємо, віддалений мінімалістичний будинок посеред пустелі в Джошуа-Трі, штат Каліфорнія, США, виставлено на продаж за 1,75 мільйона доларів. Ремонт у будинку ще триває, але його планують завершити на початку 2022 року.

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