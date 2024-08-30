Літня жінка виграла судову тяганину проти бізнесвумен Кароліни Еррери: що вони не поділили (фото)

Марія Кароліна Еррера, літня миловарка з Перу, виграла судовий процес проти культової модельєрки Кароліни Еррери за право використовувати своє прізвище як бренд.

Про це повідомляє Oddity Central.

Марія Кароліна Еррера живе в Ате-Вітарте, житловому районі Ліми, Перу, де вона керує своїм невеликим ремісничим миловарним бізнесом. Вона завжди жила стриманим, тихим життям, але 2021 року стала відомою в усьому Перу і навіть в інших країнах Південної Америки після того, як вступила в судову тяганину з корпорацією, що належить венесуельській дизайнерці Кароліні Еррері.

Усе почалося з того, що син Марії Кароліни, Даріо Моралес, здивував її, подавши заявку на реєстрацію її мильного бренду "La Jabonera by María Herrera" до Національного інституту захисту конкуренції та захисту інтелектуальної власності (INDECOPI). Заявка була негайно оскаржена компанією Carolina Herrera Ltd., чиї юристи стверджували, що ще один бренд Herrera в косметичній промисловості Перу призведе до плутанини серед споживачів.

Кароліна Еррера / Фото: Getty Images

INDECOPI, орган, відповідальний за регулювання та захист інтелектуальної власності в Перу, зіткнувся з непростим завданням – вирішити спір між невеликою місцевою підприємницею, яка намагалася використати власне прізвище як бренд, та великою міжнародною корпорацією, яка намагалася захистити свої інтереси в цій південноамериканській країні. Обидві сторони мали свої аргументи, і INDECOPI знадобилося понад два роки, щоб винести вердикт.

"Кароліна Еррера – це моє ім'я, воно вказане в моєму посвідченні особи, і я перуанка", - заявила підприємиця. "Я маю повне право використовувати його так, як вважаю за потрібне. Мій син хотів зробити мені сюрприз на Різдво і зареєстрував торгову марку. Незабаром після цього я отримала повідомлення від юриста, який сказав: "Пані, чи не хочете ви, щоб я проконсультував вас щодо проблеми, яка виникла у вас з INDECOPI?". І я сказала: "Що?".

Виявилося, що Carolina Herrera Ltd. заблокувала реєстрацію торгової марки La Jabonera by María Herrera, аргументуючи це тим, що обидві компанії продають косметичну продукцію і схожість назв брендів може заплутати споживачів і зашкодити бренду модельєрки. Інші власники малого бізнесу просто скасували б реєстрацію та обрали б іншу назву, замість того, щоб протистояти глобальному гіганту, але син Марії Кароліни наполіг на тому, щоб вони боролися в цій битві.

Марія Кароліна Еррера / Фото: odditycentral.com

Син жінки, адвокат, стверджував, що його матір не лише звали Кароліна Еррера, але й що прізвище Еррера є досить поширеним у Перу, тому не існує ризику плутанини з брендом Carolina Herrera. Крім того, ці два бренди дуже відрізнялися як за дизайном логотипу, так і за типами продукції, що продавалася.

Після більш ніж двох років судового процесу, який містив декілька апеляцій, INDECOPI виніс рішення на користь Марії Кароліни Еррери, зазначивши, що ризик сплутування між двома брендами відсутній, і що обидва можуть без проблем співіснувати на ринку. Ця перемога є важливою не лише для миловарки, але й для інших малих підприємців, які хочуть використовувати свої юридичні імена як бренди. Наприклад, у Перу налічується понад 230 726 перуанців з прізвищем Еррера.

Нагадаємо, кафе подало до суду на клієнта через шалені чайові. Те, що спершу вважалося хорошою справою, незабаром перетворилося на лист із погрозами.

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