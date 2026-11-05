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Літо невдовзі триватиме по пів року: які регіони планети найшвидше втрачають звичні сезони
За даними метеорологів та кліматологів, літній сезон стрімко розширюється, поглинаючи перш за все весняні місяці, що за збереження нинішніх темпів викидів призведе до шестимісячного літа вже до 2100 року.
Попри те, що за календарем осінь триває вже кілька тижнів, температурні показники в багатьох куточках світу все менше відповідають традиційним уявленням про цю пору року. Кліматичні спостереження підтверджують: літо дедалі сильніше «законсервовується» та розширює свої межі. За даними Національного метеорологічного агентства Іспанії (AEMET), починаючи від 1980-х років, тривалість літнього сезону зростає із середньою швидкістю близько 10 днів за кожне десятиліття.
Про це пише видання Xataka.
«Весноліто»: спека наступає на березень та травень
У суспільстві поширене уявлення, що літо розширюється симетрично — однаково поглинаючи весну й осінь. У народі навіть з’явився термін «вересень-жовтень у футболках». Однак аналіз даних метеостанцій за період з 1971 по 2018 рік свідчить, що головним «поглиначем» сезонів є передчасний початок спеки, а не її затягування восени.
Початок літа зміщується на раніші терміни (у бік травня та червня) зі швидкістю близько 6,76 дня за десятиліття.
Завершення літа затримується восени значно повільніше — лише на 2,74 дня за десятиліття.
Таким чином, літня спека наступає на весну удвічі агресивніше, ніж зазіхає на осінь. У багатьох регіонах явище, яке вчені вже охрестили «веснолітом», змістило межі сезонів більш ніж на місяць.
Зміна географії спеки
Кліматична трансформація відбувається неоднорідно. Дослідники фіксують крайнiй дисбаланс у географічному розподілі аномалій. Найбільше від видовження літа потерпають гірські системи та північно-східні території (зокрема Піренеї). Для прикладу, якщо у період з 1979 по 2000 рік високогірні обсерваторії фіксували в середньому 49 днів чисто літньої спеки, то за останні чверть століття ця цифра зросла до 69 днів.
Натомість у прибережних та південних зонах тривалість літа залишається відносно стабільною — там спостерігається зростання інтенсивності температурних піків, але не самої часової тривалості сезону.
Похмурий прогноз на майбутнє
Прискорення процесів глобального потепління було зафіксоване починаючи з 1979 року. Наукове дослідження, опубліковане у спеціалізованому виданні Geophysical Research Letters, містить тривожний висновок для всієї Північної півкулі: якщо обсяги шкідливих викидів в атмосферу не будуть кардинально зменшені, літо тривалістю майже шість місяців стане новою кліматичною нормою вже до 2100 року.
Раніше ТСН.ua писав, що на початку листопада в Україні очікується відчутне похолодання. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, воно розпочнеться 4 листопада, а в окремих регіонах 6–7 листопада можливий перший мокрий сніг.