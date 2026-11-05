Літо невдовзі триватиме по пів року: які регіони планети найшвидше втрачають звичні сезони

Літо / © pexels.com

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Попри те, що за календарем осінь триває вже кілька тижнів, температурні показники в багатьох куточках світу все менше відповідають традиційним уявленням про цю пору року. Кліматичні спостереження підтверджують: літо дедалі сильніше «законсервовується» та розширює свої межі. За даними Національного метеорологічного агентства Іспанії (AEMET), починаючи від 1980-х років, тривалість літнього сезону зростає із середньою швидкістю близько 10 днів за кожне десятиліття.

Про це пише видання Xataka.

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«Весноліто»: спека наступає на березень та травень

У суспільстві поширене уявлення, що літо розширюється симетрично — однаково поглинаючи весну й осінь. У народі навіть з’явився термін «вересень-жовтень у футболках». Однак аналіз даних метеостанцій за період з 1971 по 2018 рік свідчить, що головним «поглиначем» сезонів є передчасний початок спеки, а не її затягування восени.

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Початок літа зміщується на раніші терміни (у бік травня та червня) зі швидкістю близько 6,76 дня за десятиліття .

Завершення літа затримується восени значно повільніше — лише на 2,74 дня за десятиліття.

Таким чином, літня спека наступає на весну удвічі агресивніше, ніж зазіхає на осінь. У багатьох регіонах явище, яке вчені вже охрестили «веснолітом», змістило межі сезонів більш ніж на місяць.

Зміна географії спеки

Кліматична трансформація відбувається неоднорідно. Дослідники фіксують крайнiй дисбаланс у географічному розподілі аномалій. Найбільше від видовження літа потерпають гірські системи та північно-східні території (зокрема Піренеї). Для прикладу, якщо у період з 1979 по 2000 рік високогірні обсерваторії фіксували в середньому 49 днів чисто літньої спеки, то за останні чверть століття ця цифра зросла до 69 днів.

Натомість у прибережних та південних зонах тривалість літа залишається відносно стабільною — там спостерігається зростання інтенсивності температурних піків, але не самої часової тривалості сезону.

Похмурий прогноз на майбутнє

Прискорення процесів глобального потепління було зафіксоване починаючи з 1979 року. Наукове дослідження, опубліковане у спеціалізованому виданні Geophysical Research Letters, містить тривожний висновок для всієї Північної півкулі: якщо обсяги шкідливих викидів в атмосферу не будуть кардинально зменшені, літо тривалістю майже шість місяців стане новою кліматичною нормою вже до 2100 року.

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Раніше ТСН.ua писав, що на початку листопада в Україні очікується відчутне похолодання. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, воно розпочнеться 4 листопада, а в окремих регіонах 6–7 листопада можливий перший мокрий сніг.

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