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Литовська компанія-виробник оптичних пристроїв під час війни постачала військове обладнання до РФ та Білорусі – ЗМІ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Литовська компанія-виробник оптичних пристроїв під час війни постачала військове обладнання до РФ та Білорусі – ЗМІ

Литовська компанія-виробник оптичних пристроїв під час війни постачала військове обладнання до РФ та Білорусі / Фото: pixabay.com

Компанія Yukon Advanced Optics Worldwide має білоруських засновників.

Заснована білорусами литовська компанія Yukon Advanced Optics Worldwide з виробництва оптичних пристроїв під час війни постачала обладнання до Росії та Білорусі.

Про це йдеться у виданні Lrt.lt.

Наразі компанія Yukon Advanced Optics Worldwide, що базується у Вільнюсі, заявила про згортання своєї діяльності в Росії. Також в компанії кажуть, що більше не виробляють і не продають свою продукцію до Росії та Білорусі, нібито пристрої Yukon Advanced Optics Worldwide могли потрапити до росіян через нелегальні канали.

Заява компанії з'явилася після повідомленням литовського суспільного мовника LRT, який повідомив, що "Юкон" (Yukon Advanced Optics Worldwide) досі не вийшла з Росії.

"Мезон-А (компанія групи в Росії - BNS) від початку війни - 2022 року зареєструвала нових угод з російськими клієнтами на суму 165 тис. євро, а в 2023 році взагалі не було продажів", - йдеться в заяві компанії.

Тим часом, за даними LRT, хоча 2022-го Yukon Advanced Optics Worldwide оголосила, що призупиняє діяльність на своєму заводі в Смоленську (РФ) через війну, виробництво там триває і досі.

Від початку війни, стверджують джерела, "Юкон" отримала від своїх російських клієнтів щонайменше 2,3 млн євро від продажу продукції, а її основними клієнтами була, зокрема, група "ЦЕК", що продає оптичні прилади і отримує замовлення від російського оборонного сектору.

Нагадаємо, в Москві горів ремонтно-механічний завод. Масштабну пожежу було видно з багатьох районів столиці РФ. 

Також і на території військового шпиталю в окупованому Брянську 18 червня спалахнула пожежа.

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Дата публікації
Перегляди
3302
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