Литовського телеведучого звільнили за заклик забрати дітей у шанувальників російських фільмів

Його коментарі спричинили хвилю критики з боку політичних партій і правозахисників, що призвело до звернення до правоохоронних органів.

У Литві телеведучий суспільного мовника LRT Альгіс Раманускас був звільнений після того, як в інтерв'ю у вересні висловив думку про необхідність вилучення дітей з сімей, які дивляться російські фільми та слухають російську музику.

Ці коментарі викликали обурення і стали причиною його звільнення, повідомляють у LRT.

"Тут лише питання, що зробити спочатку: відібрати дітей і потім розстріляти, чи на очах у дітей... Ні, звісно, ​​відібрати дітей", — сказав телеведучий.

Його коментарі спричинили хвилю критики з боку політичних партій і правозахисників, що призвело до звернення до правоохоронних органів. Прокуратура Литви розпочала розслідування заяв Альгіса Раманаускаса щодо можливого публічного заклику до насильства та фізичної розправи, заснованого на національності та мові.

Згодом Раманаускас вибачився, заявивши, що його критика була спрямована на "русифіковану Литву", а не на російськомовних громадян.

Через заяви Альгіса Раманаускаса, які спричинили суспільний резонанс, мовник LRT, де він працював, припинив з ним співпрацю. Коментарі Раманаускаса були оцінені як двозначна риторика, яка суперечить стандартам мовлення і шкодить репутації мовника.

Нагадаємо, що в київській книгарні стався "мовний конфлікт". Поліція притягнула порушника до відповідальності.