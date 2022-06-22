Литва готова до "відповіді" Росії на санкції: країна може залишитися без енергоресурсів

Литва готова до "відповіді" Росії на санкції: країна може залишитися без енергоресурсів

Литва готова до того, що Росія може відключити її від регіональної енергосистеми.

Таким чином Росія може помститися Вільнюсу за санкції Литви щодо транзитного перевезення.

Про це пише Reuters.

За словами президента Литви Ґітанаса Науседи, Росія може помститися за блокування залізничних поставок деяких російських товарів до Калінінграда відключенням країни від регіональної енергосистеми.

Нагадаємо, від 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею. Це викликало істеричну реакцію в РФ, влада якої пригрозила "заходами у відповідь".

Кремль розпочав військовий шантаж у серці східного флангу НАТО. У понеділок, 20 червня, Балтійський флот РФ почав позапланові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

На це Литва заборонила Росії перевозити своєю територією ще й автомобільні вантажі. Тож тепер Росія може доправляти до Калінінграда підсанкційні вантажі лише морем.

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