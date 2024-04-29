Литва і Польща повинні замінувати кордони з РФ і Білоруссю: генерал зробив важливу заяву

Польський генерал заявив про необхідність мінування кордону з Росією і Білоруссю вже зараз.

Генерал та колишній командувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що на кордоні з Росією та Білоруссю треба побудувати укріплення та робити мінні поля вже зараз. Однак він зазначив, що конфлікт Росії з НАТО здається йому малоймовірним.

Про це він розповів в інтерв'ю Delfi.

"Досвід війни в Україні показує, що знання про те, як будувати укріплення, оборонні позиції, мінні поля, щоб зупинити ворога, знову актуальні. Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час", - наголосив польський генерал.

Скшипчак також вважає, що у воєнний час будувати укріплення на прикордонних територіях може бути вже запізно, тож і Литва, і Польща мають розпочати будівництво вже зараз.

"І ховати це не треба. І Лукашенко і Путін повинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв з боку їхніх військових", - наголосив генерал.

На думку польського генерала, у росіян немає потенціалу, щоб розпочати цю війну, проте Європі потрібно готуватися, створювати збройні сили, що складаються з добре озброєних та вмотивованих солдатів.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оцінив можливість нападу Путіна на Польщу.

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