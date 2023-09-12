Литва буде конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією, які в'їжджатимуть до країни

Литва, як країна, чиї кордони збігаються з частиною кордону Євросоюзу, забиратиме автомобілі з російською реєстрацією через санкції проти РФ.

Згідно з останнім роз’ясненням Європейської комісії щодо застосовних санкцій, литовська митниця відповідатиме за конфіскацію зареєстрованих у Росії автомобілів, які в’їжджають до Литви.

Про це повідомляє Alfa.lt.

"Так, ті транспортні засоби, які зареєстровані в Росії, якщо вони потраплять в Литву, їх потрібно буде конфіскувати, і цей контроль забезпечується і буде забезпечуватися митницею, тому що це її функція і це буде робота і відповідальність митниці", - заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Вона також додала, що цей контроль санкцій не належатиме до функцій Держприкордонслужби самої Литви. Крім того, заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшєне повідомила, що санкції стосуватимуться автомобілів, зареєстрованих у Росії, та автомобілів з російськими номерами.

"Роз'яснення Комісії від минулої п'ятниці стосується саме автомобілів: авто, зареєстровані в Росії або з російськими реєстраційними номерами, наразі не можуть в'їжджати до Європейського Союзу через санкції", - пояснила Нелюпшене.

Вона також додала, що такі санкції стосуються всіх громадян Євросоюзу, а не лише Росії. Тобто неважливо, хто їхатиме за кермом — росіянин чи ні, — якщо авто має російську реєстрацію, його конфіскують. Водночас санкції не поширюються на тих, хто їде транзитом через Калінінград, але такі люди повинні мати транзитну візу або інший документ, який підтверджує, що автомобіль прямує саме транзитом.

За словами Нелюпшене, Єврокомісія надала таке тлумачення минулої п'ятниці, і воно має бути застосоване негайно.

"Комісія сказала, що ми не можемо ввозити такі речі навіть тимчасово, для тимчасового користування. Це достатньо жорстке тлумачення Комісії", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше Вільнюський університет у Литві розірвав контракт із професором із Росії, який у своїх публікаціях заперечував окупацію Радянським Союзом країн Балтії та вважав Крим російським.

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