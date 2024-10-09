Литва на кордоні з Росією перекрила "зубами дракона" міст через Німан

Також заплановано перекриття та мінування інших мостів на литовському кордоні з Калінінградською областю.

Литовські військові закрили міст через Німан на кордоні з Росією, використавши фортифікаційні засоби, відомі як "зуби дракона".

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас у соцмережі.

"Перекрили ще один міст через Німан до Калінінградської області. "Зуби дракона" доповнять зварними металевими балками. Литовська армія зараз їх тестує, оцінюючи, як вони стримують важку техніку", - написав він.

Генерал Кащюнас заявив, що укріплення проходить за планом. Деякі мости отримають укріплення, тоді як інші будуть підготовлені до знищення, але тільки за вказівкою розвідки. Він підкреслив, що фізичні укріплення, такі як "їжаки" та "зуби дракона", є лише допоміжними і будуть захищені вогневою силою.

Нагадаємо, Литва передала Україні військову допомогу, включаючи матеріально-технічне забезпечення, боєприпаси, ноутбуки та інші засоби для Збройних сил України.

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