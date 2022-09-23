Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації - МЗС

Росіяни повинні залишитися і воювати проти Путіна, зазначив очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності.

Про це заявив очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він оприлюднив відповідний твіт.

"Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна", - наголосив Ландсберґіс.

Нагадаємо, у Росії в законі про мобілізацію засекретили пункт, в якому йдеться про кількість осіб, яких планують призвати. Це сталося, оскільки російська влада планує призвати на війну проти України один мільйон росіян.

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації росіяни почали масово тікати з країни. Затори утворилися на кордоні з Фінляндією, Грузією та Монголією.

Литва для них закрита: росіяни мають відчути біль за війну, а не ходити по музеях

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