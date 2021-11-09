Литва офіційнно оголосила надзвичайний стан через нелегальних білоруських мігрантів

Таке рішення прийняли вперше в історії відновленої незалежності країни.

У вівторок, 9 листопада, Сейм Литви офіційно підтримав пропозицію уряду й оголосив надзвичайний стан через нестабільну ситуацію з білоруськими мігрантами. Він почне діяти від 10:00 10 листопада на всій ділянці литовсько-білоруського кордону та на території п’яти кілометрів від кордону в бік Литви.

Про це йдеться на сайті LRT.

Спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен у вівторок вранці обговорила пропозицію введення НС з представниками опозиційних фракцій. Після зустрічі вона сказала, що впевнена в тому, що Сейм прийме рішення про введення надзвичайного стану.

"Сейм та уряд вже вжили заходів щодо ліквідації цієї надзвичайної ситуації. На жаль, цих інструментів досі недостатньо. Враховуючи посилення нещодавньої гібридної атаки білоруського режиму на Польщу, її організованого та масового характеру, впровадження (надзвичайного стану — Ред.) необхідне", — заявила Вікторія Чміліте-Нільсен.

Повідомляється, що за введення надзвичайного стану проголосували 122 депутати Сейму, проти – один депутат.

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте також зазначила, що надзвичайний стан вводиться вперше в історії відновленої незалежності країни.

Нагадаємо, мігранти з одного з таборів на кордоні з Польщею заявили, що білоруські військові силоміць перевезли їх до кордону Литви. Серед них, зокрема, молоді чоловіки, жінки, люди похилого віку і діти до 12 років, наймолодшому - п'ять місяців. Біженці розбили табір біля литовського кордону, поруч із селом Кадиш.

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