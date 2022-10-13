Литва оголосила про нову порцію військової допомоги для України: "Ми не зупинимося!"

До пакету допомоги увійдуть зимове спорядження, зброя, тепловізори, БПЛА.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив 12 жовтня про новий пакет військової допомоги для України.
Про це міністр написав у Мережі.
"Литва продовжує підтримувати Україну! Збройним силам України передамо зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, надамо 120-міліметрові міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники, тощо", – йдеться в заяві Анушаускаса.
"Ми не зупинимося!" – наголосив очільник Міноборони Литви.
Допомога для України за підсумками "Рамштайн-6"
Головна тема шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня – надання Україні систем ППО та ПРО.
Так, надати Україні системи ППО пообіцяли у США. Міністр оборони країни Ллойд Остін пообіцяв зробити це настільки швидко, наскільки можливо.
Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що передасть Україні додаткові зенітні ракети на 15 млн євро.
В Міноборони Німеччини обіцяють найближчими тижнями передати Україні САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARSII.
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