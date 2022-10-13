Литва оголосила про нову порцію військової допомоги для України: "Ми не зупинимося!"

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив 12 жовтня про новий пакет військової допомоги для України.

Про це міністр написав у Мережі.

"Литва продовжує підтримувати Україну! Збройним силам України передамо зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року, надамо 120-міліметрові міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники, тощо", – йдеться в заяві Анушаускаса.

"Ми не зупинимося!" – наголосив очільник Міноборони Литви.

Допомога для України за підсумками "Рамштайн-6"

Головна тема шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня – надання Україні систем ППО та ПРО.

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Так, надати Україні системи ППО пообіцяли у США. Міністр оборони країни Ллойд Остін пообіцяв зробити це настільки швидко, наскільки можливо.

Очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що передасть Україні додаткові зенітні ракети на 15 млн євро.

В Міноборони Німеччини обіцяють найближчими тижнями передати Україні САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARSII.

Результати "Рамштайну": чи дадуть Україні нові засоби ППО

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