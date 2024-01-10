Литва посилює військову співпрацю з Україною: ухвалено допомогу на 200 млн євро

В Україну литовські партнери відправлять боєприпаси, генератори, системи детонації, а також бронетранспортери.
У середу, 10 січня, президент Литви Гітанас Науседа повідомив про схвалення пакету довгострокової військової допомоги для України на суму 200 мільйонів євро.
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Вільнюс.
За його словами, за відповідне рішення проголосували на Раді національної оборони Литви.
“У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації. В лютому — бронетранспортери М577. Будемо тренувати українських солдатів й зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості", - уточнив Гітанас Науседа.
Президент Зеленський відзначив, що “зброя, техніка, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції з розмінування – усе це додає нам сили”.
"Дякую за нову оборонну підтримку, щодо якої зараз домовилися, – не просто за допомогу, а за спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами, того, що надзвичайно потрібне на фронті. А також щодо інших напрямів в оборонному виробництві: відповідні документи сьогодні укладені", - написав український лідер у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса 10 січня, де проведе переговори з президентом, прем’єром та іншими литовськими політиками.
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