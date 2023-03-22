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Литва призупинила приймання заяв про набуття громадянства від росіян та білорусів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Литва призупинила приймання заяв про набуття громадянства від росіян та білорусів

Фото: Getty Images

Литва поки не прийматиме заяви про набуття громадянства від росіян і білорусів.

Сейм Литви у середу, 22 березня, схвалив законопроєкт, який призупинить приймання заяв про набуття громадянства від громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також розгляд уже поданих заяв. За проєкт закону у першому читанні проголосували 113 литовських депутатів, дев'ять утрималися, проти не було подано жодного голосу.  

Про це пише Delfi.

Поправки також передбачають тимчасову заборону купівлі нерухомості на території Литви, за винятком власників посвідки на проживання, отриманого на підставі статусу політичного біженця.

"Більша частина громадян Росії підтримує агресивні військові дії своєї країни, нічого не робить для того, щоб зупинити агресію режиму, тому відповідальність має лягати на громадян країни. З метою зміни їхньої поведінки доцільно встановити обмеження, пов'язані з можливістю відвідувати громадянами Росії та Білорусі Литву та територію ЄС та приїжджати сюди", – сказала на засіданні парламенту віцеміністерка закордонних справ Йовіта Нелюпшене.

Пропонується призупинити приймання заяв від громадян Росії та Білорусі на:

  • отримання віз у візових службах Литви за кордоном, крім випадків, коли документи подаються за посередництвом МЗС та розгляду вже поданих заявок; 
  • на отримання національних віз у візових службах Литви за кордоном;
  • видавання ВНЗ у Литві для тих, хто не має чинної шенгенської чи національної візи; 
  • посвідки на проживання в країні, чи в ЄС, крім випадків, коли документи подаються за посередництвом МЗС;
  • отримання електронного статусу резидента, засобів електронного розпізнавання резидента та електронного підпису та дію виданих сертифікатного електронного розпізнавання резидента та електронного підпису;
  • отримання громадянства Литви та прийняття рішень щодо прийнятих заявок, окрім відмови від громадянства;
  • купівлю нерухомості біля Литви, крім випадків, коли громадянина Росії є посвідка на проживання у Литві.

Крім того, при перетині зовнішніх кордонів ЄС на громадян Росії чекає додаткова індивідуальна перевірка щодо загрози нацбезпеці Литви, громадському порядку, політиці, безпеці, громадському здоров'ю та міжнародним відносинам, крім випадків, які відповідають умовам кодексу Шенгенської зони. 

Нагадаємо, росіянин спалив паспорт країни-агресора і став на захист України.

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Дата публікації
Перегляди
186
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