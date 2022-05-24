Литва просить патріарха Варфоломія допомогти від'єднатися від Московського патріархату

Прем'єрка Литви підтримала своїх співвітчизників, які хочуть відокремитися від Московського патріархату.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте написала листа до Вселенського патріарха Варфоломія. Вона висловила підтримку уряду прагненню частини православних Литви відокремитися від РПЦ.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на речницю прем'єра Раса Якілайтене.

"Публічна підтримка Московським патріархом Кирилом війни Росії проти України неприйнятна для частини православних Литви, тому, на думку прем'єр-міністра, природно, що православні Литви мають право сповідувати свою віру без конфлікту совісті", — йдеться в повідомленні.

Шимоніте заявила про готовність обговорити можливу роль литовського уряду у відновленні діяльності Константинопольського Патріархату на території Литви, а також "за можливості" зустрітися з Варфоломієм.

У листі прем'єрка зазначає, що православ'я є другою за величиною традиційною релігійною конфесією в Литві. Крім того, православна громада в країні швидко зростає, оскільки в країні оселилися понад 50 тис. біженців з України.

Раніше голова Литовської православної церкви, яка підпорядковується Московському патріархату, митрополит Інокентій звільнив кількох православних священиків, коли вони вирішили звернутися до Константинопольського патріархату з проханням увійти до його складу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині служителі Московського патріархату допомогали ворогу під час окупації.

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