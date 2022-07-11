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Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію

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Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію

Фото: соцмережі

Литва посилює обмеження на торгівлю з Калінінградом, незважаючи на погрози Росії.

У понеділок, 11 липня, Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених санкцій Європейського Союзу проти Москви.  

Про це пише Reuters.

Відтак буде заборонено провозити цемент, спирт, деревину, промислові хімікати на спиртовій основі та низку інших продуктів російського виробництва, повідомив речник литовської митниці.

У п'ятницю, 8 липня, Росія попередила Литву та Європейський Союз, що може вжити проти них "жорстких заходів", якщо транзит деяких товарів до Калінінграда та з нього не відновиться "найближчими днями".

Обмеження були посилені, оскільки Європа побоюється, що Росія може зупинити роботу газопроводу "Північний потік-1", що транспортує російський газ до Німеччини. Від сьогодні газопровід зупинився на плановий технічний ремонт на 10 днів.

Калінінград межує з країнами НАТО та Європейського Союзу – Литвою та Польщею, і покладається на залізниці та дороги через Литву для перевезення більшості товарів.

Нагадаємо, що від 17 червня Литва заборонила транспортування санкційних товарів до Калінінграда. Йдеться про будівельні матеріали, метали та вугілля. Заборона також торкнулася залізничного сполучення між Москвою і Калінінградом і автомобільного транспорту. Повітряні та морські шляхи не підпадають під санкції.

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