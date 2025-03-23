Литва та Польща посилюють захист від Росії: як буде укріплено кордон

Через загрозу російської агресії Польща, Литва, Латвія та Естонія вирішили вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Литва вирішила посилити кордон з Російською Федерацією та її сателітом Білоруссю, встановивши кілька рівнів укріплень, включно з полями із протипіхотними та протитанковими мінами.

Про це повідомило литовське міністерство оборони.

У відомстві додали, що регіональні партнери мають намір вимагати фінансування Євросоюзу для реалізації цієї ініціативи.

Очільниця міністерства Довіле Шакалієне також обговорила з польським колегою об'єднання "Східного щита" та "Балтійської лінії оборони", а з фінським – участь Фінляндії у розробці спільного плану зміцнення кордонів.

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Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія вирішили вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін на тлі військової загрози, що посилюється, з боку Росії.

Як повідомляє RMF24, заступник міністра оборони Польщі Павло Бейда оголосив, що країна також замінує кордон із Калінінградською областю та Білоруссю, оскільки керівництво останньої повністю підпорядковується президенту РФ Володимиру Путіну.

Бейда додав, що Польща планує виготовити до мільйона мін у рамках програми "Східний щит", спрямованої на зміцнення східних рубежів. Проєкт також передбачає 800 км ровів, встановлення фортифікаційних споруд, огорож та створення системи відеоспостереження.

Подібні заходи, а також встановлення 1000 бетонних бункерів та розміщення складів із боєприпасами, передбачає "Балтійська лінія оборони", метою якої є "стримування та захист від військової загрози".

Нагадаємо, Литва готується до можливого наступу Російської Федерації на країни НАТО до 2030 року.

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