Литва вимушено відновлює залізничний транзит товарів до Калінінграда: в чому справа

Литва з 22 липня відновила зупинений від середини червня транзит підсанкційних товарів між Росією і Калінінградом.

Зміни ухвалені відповідно до оприлюдненого рішення Єврокомісії.

Про це повідомляє Delfi.

Транзитом займається компанія вантажоперевезень LTG Cargo, що належить "Литовській залізниці". Перевезення товарів здійснюватиметься з дотриманням умов посилення контролю транзитних товарів, передбачених у керівництві Єврокомісії.

"Згідно з відповідним регламентом Ради Європейського Союзу та керівництвом ЄК, а також тлумаченням компетентних органів, відповідно до умов посилення контролю транзитних товарів, передбачених у керівництві ЄК, LTG Cargo відновить такі перевезення", - йдеться в повідомленні.

Транзит товарів, заборонених санкціями, буде дозволений тільки в тому випадку, якщо вони необхідні, не вважаються незвичайним потоком або моделлю торгівлі і не обходять обмеження.

Згідно з повідомленням "Литовської залізниці", обсяг вантажоперевезень повинен буде відповідати середньому обсягу перевезень вантажів залізницею за три роки - від січня 2019 року пд кінця грудня 2021 року.

Середні значення будуть розраховані для кожного коду товару окремо, а заявки будуть відхилятися, якщо їх обсяг досягне середньорічних значень. Товари, які раніше перевозилися вантажними автомобілями, не враховуватимуться при розрахунку середнього показника перевезень.

У "Литовській залізниці" кажуть, що перевезення зазначених у керівництві предметів розкоші транзитом не буде відновлено до окремого роз'яснення.

Нагадаємо, від 17 червня Литва заборонила транспортування санкційних товарів до Калінінграда. Йдеться про будівельні матеріали, метали та вугілля. Заборона також торкнулася залізничного сполучення між Москвою і Калінінградом і автомобільного транспорту. Повітряні та морські шляхи не підпадають під санкції.

Читайте також: