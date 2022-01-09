Литва виплатила 100 тисяч євро компенсації одному з організаторів теракту 11 вересня

Литва виплатила 100 тисяч євро компенсації одному з організаторів теракту 11 вересня

За скаргою засудженого, його незаконно утримували у в'язниці ЦРУ.

Литва виплатила присуджену європейським судом з прав людини (ЕСПЛ) компенсацію одному з організаторів теракту 11 вересня, палестинцю Абу Зубайде за незаконне утримання в секретній в'язниці Центрального розвідувального управління (ЦРУ) під Вільнюсом.

Про це повідомляє інформаційна служба Литовського національного радіо та телебачення з посиланням на дані міністерства юстиції Литви.

Засудженому палестинцю було переведено 100 тисяч євро, ще 30 тисяч євро переведено його адвокату.

"4 січня ми отримали підтвердження, що гроші отримані, і в той же день інформували комітет Європейської ради, який здійснює нагляд за виконанням судових рішень, про виплату компенсації", - йдеться в інформації міністерства юстиції.

Абу Зубайде звинувачується у причетності до теракту 11 вересня 2001 року і зараз перебуває на базі Гуантанамо на Кубі.

Палестинець, який народився в Саудовській Аравії, виграв справу проти Литви в Європейському суді з прав людини більше трьох років тому. Суд постановив, що він незаконно утримувався в секретній в'язниці в Литві, і зобов'язав Литву виплатити 130 тисяч євро компенсації.

Литва не визнає, що в країні діяла в'язниця ЦРУ.

Нагадаємо, що у Литві заявляють, що НАТО має відкинути вимоги Путіна і висунути йому свої.

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