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Литва внесла путінського священника патріарха Кирила до списку небажаних та заборонила в'їзд

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Литва внесла путінського священника патріарха Кирила до списку небажаних та заборонила в'їзд

Фото: Associated Press

Литва на прохання МВС заборонила в'їзд до країни патріарху Московської православної церкви Кирилу через його підтримку Росії та виправдання війни в Україні.

Священнослужителя внесли до списку небажаних 23 червня.

Це підтвердили BNS у середу в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Литви, пише LRT.

За інформацією МВС, патріарха Кирила всенено до списку через те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії Росії, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

"Патріарх Кирило, близький соратник Володимира Путіна, є одним із найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно позитивно висловлювався про російську агресію. Очільник РПЦ в російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає народ України "учасниками нацистського режиму", який має бути депортований або знищений. 27 лютого 2022 року патріарх Кирило благословив російських військових, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війні, яку розв’язала Росія", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що проти очільника РПЦ, пропутінського предстоятеля Кирила санкції запровадила Британія та Канада.

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