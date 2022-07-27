Литва внесла путінського священника патріарха Кирила до списку небажаних та заборонила в'їзд

Литва на прохання МВС заборонила в'їзд до країни патріарху Московської православної церкви Кирилу через його підтримку Росії та виправдання війни в Україні.

Священнослужителя внесли до списку небажаних 23 червня.

Це підтвердили BNS у середу в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Литви, пише LRT.

За інформацією МВС, патріарха Кирила всенено до списку через те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії Росії, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

"Патріарх Кирило, близький соратник Володимира Путіна, є одним із найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно позитивно висловлювався про російську агресію. Очільник РПЦ в російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає народ України "учасниками нацистського режиму", який має бути депортований або знищений. 27 лютого 2022 року патріарх Кирило благословив російських військових, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війні, яку розв’язала Росія", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що проти очільника РПЦ, пропутінського предстоятеля Кирила санкції запровадила Британія та Канада.

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