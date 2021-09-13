Литва ввела обмеження для людей без ковідного "паспорта": заборонені ТЦ, кафе і спортклуби

Литва ввела обмеження для людей без ковідного "паспорта": заборонені ТЦ, кафе і спортклуби

Для відвідування великих ТЦ, кафе та ресторанів потрібно мати спеціальний документ.

Литва від 13 вересня ввела жорсткі карантинні обмеження для людей, які не мають так званого "паспорта можливостей". Такий документ можуть отримати ті, хто перехворів коронавірусом, вакцинувався від нього або має негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

Що не можна особам без "паспорта можливостей":

потрапити в магазини з товарами не першої необхідності, в торгові центри, на ринки, якщо їхня площа перевищує 1500 квадратних метрів;

відвідувати кафе та ресторани всередині;

користуватися послугами салонів краси, ходити в спортклуби, на заходи за участю понад 500 людей.

Що дозволено людям без "паспорта можливостей":

ходити в продовольчі магазини і на продуктові ринки, в магазини з товарами для тварин, в аптеки, салони оптики, в ортопедичні салони, в магазини, що торгують рослинами, насінням, добривами. (Лише в ті, що перебувають в торгових центрах, або які мають окремий вхід, а їхня площа не більша за 1500 кв.м).

замовляти їжу на винос;

отримати послуги в барах і кафе на літніх терасах;

користуватися послугами АЗС, невеликих ремонтних майстерень;

отримати послуги бюро ритуальних послуг;

відвідувати бібліотеки, музеї, виставки;

отримувати соціальні, юридичні та необхідні послуги в держустановах і муніципальних установах;

відвідувати пацієнтів, які перебувають у важкому стані, вагітних і неповнолітніх;

отримувати соціальні послуги.

До слова, попри наявність "паспорта можливостей", усіх громадян просять дотримуватися запобіжних заходів, наприклад, дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції, носити маски.

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні з приходом осені почала стрімко погіршуватися і регіони опинилися на порозі посилення карантинних обмежень. Незабаром в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

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